“الشهري” مشرفاً للتطوير بتعليم عسير

الخليج - عبدالرحمن الشهري

أصدر مدير عام التعليم بمنطقة عسير الأستاذ سعد الجوني قراراً ، بتكليف الأستاذ عارف الشهري ،مشرفاً بوحدة تطوير المدارس بالإدارة العامة للتعليم .

من جانبه عبّر “الشهري” عن شكره وتقديره لمدير التعليم على هذه الثقة التي تعد حافزًا لتقديم المزيد من الجهد في عمله الجديد سائلا الله أن يكون عند حسن الظن لخدمة هذا الوطن الغالي.

ويعد ” الشهري ” من الكفاءات الإدارية و الإعلامية المتميزة على مستوى المنطقة إذ أنّه يعمل كاتباً صحافيًا بأكثر من صحيفة إلكترونية ومركز إعلامي بالمنطقة وسبق له المشاركة في أكثر من حفل ومهرجان بالمحافظات الجنوبية .

صحيفة “ الخليج الالكترونية ” تتقدم بأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للأستاذ عارف وتتمنى له حياة علمية وعملية جديدة ينفع بها وطنه.