دخول القوات اليمنية إلى مدينة #عدن

الخليج - أ ف ب أعلنت الحكومة اليمنية، اليوم الأربعاء، دخول قواتها إلى مدينة عدن. وكتب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني على تويتر “طلائع الجيش الوطني والأجهزة الأمنية تصل في هذه الأثناء العاصمة المؤقتة عدن وتبدأ بتأمين مديرياتها”.

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