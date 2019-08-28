الخليج - سلمى القحطاني تمكن فريق طبي بمستشفى عسير المركزي من إجراء عملية نوعية بالمنظار لمريضة كانت تعاني من التهاب فطري مزمن في الجيوب الأنفية حيث كان الإلتهاب ممتداً إلى العين مما أدى إلى بروز العين من محجرها مع زغللة في العين وإزدواجية في النظر وبعد التدخل الجراحي تم إنقاذ العين والمحافظة على حدة النظر وتم خروج المريضة من المستشفى بصحة جيدة ولله الحمد .

وقد أُجريت العملية بقيادة الدكتور علي حسن الزرعي إستشاري جراحة الأنف والجيوب الأنفية وجراحة قاع الجمجمة والفريق الطبي المساعد

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر #مستشفى_عسير ينجح في إحتواء عين مريضة من فقد #البصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.