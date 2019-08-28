وأظهر الفيديو مجموعة من الأشخاص بينهم أطفال يسبحون وسط النفايات المرمية في الشاطئ غير آبهين بخطورة الوضع وإمكانية إصابتهم بأمراض مختلفة. هذا واستنكر العديد من المتابعين، مطالبين بمحاسبة المسؤولين عن تردي الأوضاع البيئية في المنطقة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أشخاص يسبحون في موقع يثير الاشمئزاز... فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.