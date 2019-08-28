ملك الأردن يستقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية

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وقالت وكالة "عمون" الإخبارية إن "الملك عبد الله الثاني بحضور الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، استقبل كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية للشرق الأوسط الفريق السير جون لوريمر".
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وأشارت الوكالة إلى أن العاهل الأردني، غادر أرض الوطن في زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن يلتقي خلالها رئيس وزراء بريطانيا الجديد، بوريس جونسون.
وأوضح الديوان الملكي أن اللقاء بين الملك عبد الله الثاني مع رئيس وزراء بريطانيا، تناول العلاقات الاستراتيجية والتاريخية، التي تربط الأردن والمملكة المتحدة.
كما بحث الطرفان التطورات الإقليمية الراهنة، وقدم العاهل الأردني التهنئة لرئيس وزراء بريطانيا، بمناسبة توليه منصبه.
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