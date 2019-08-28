وزيرة شؤون النساء في لبنان: نعمل على إقرار تعديلات التشريعات الخاصة بالمرأة

وأضافت الصفدي في حوار مع "سبوتنيك"، ينشر لاحقا، أن هناك قوانين كثيرة يجب إدخال تعديلات عليها، وتشريعات يجب علينا إقرارها ووضعها موضع التنفيذ، بدءا من كل القوانين التي تحمي المرأة من العنف، مرورا بإقرار قوانين توجب على القطاع الخاص الالتزام بإعطاء المرأة نفس الأجر عن الأعمال المتساوية القيمة، وحماية المرأة من التحرش الجنسي في أماكن العمل والأماكن العامة.

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وتابعت :

كذلك إفساح المجال أمام الأم العاملة للاستمرار في عملها من خلال تقديم التسهيلات اللازمة لها، وصولا إلى إفساح المجال للمرأة في أن تتقدم في المناصب القيادية، خصوصا السياسية، ربما من خلال الكوتا في المرحلة الأولى، كي نرسي مفاهيم اجتماعية جديدة لتقبلالمرأة في مواقع القرار السياسي.

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وفي وقت سابق تحدث رئيس حكومة لبنان سعد الحريري عن حق المرأة اللبنانية بإعطاءالجنسية لأولادها، داعيا إلى "تخطي المخاوف في هذا الموضوع".

وقال الحريري، خلال إطلاق "مسار قانوني لأول مرة يخص المرأة في لبنان، إنه "لا يمكننا أن نترك المرأة اللبنانية المتزوجة لأجنبي بلا جنسية فهذا حق لأولادها"، مشددا على أنه "كما يحق للرجل المتزوج من أجنبية أن يعطيها الجنسية اللبنانية بعد عدة أشهر، كذلك من حق المرأة أن تعطي زوجها وأولادها الجنسية.. فإما أن نمنع الأمرين أو نوافق على الأمرين."

واعتبر الحريري "أن هناك قوانين لبنانية يجبتعديلها وهذه مسؤولية البرلمان".

وتطالب ناشطات لبنانيات بإقرار تشريعات عدة على رأسها قوانين حق الجنسية للأبناء حال تزوجها من رجل أجنبي، وقوانين حضانة الأطفال.