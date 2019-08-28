الداخلية اليمنية تقرر حظر تجوال المجموعات المسلحة في عدن وأبين ولحج

وحسب وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، دعت الداخلية في بيان لها، اليوم الأربعاء، من وصفتهم بـ"المغرر بهم من المقاتلين في صفوف التمرد (في إشارة للمجلس الانتقالي الجنوبي والقوات المتحالفة معه)، إلى إلقاء السلاح والتوقف عن تهديد الأمن".

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ودعا البيان "قيادات المجلس الانتقالي المستمرين بالتحريض وتهديد الأمن والسكينة، إلى الاحتكام للعقل والمسؤولية، والتخلي عن سلاحها والانسحاب من المؤسسات التي تحتلها وعن كل ما يعكر صفو الأمن، والحفاظ على وحدة الصف الوطني في مواجهة ميليشيا الحوثي الانقلابية".

وأكدت الداخلية أنها "ستتخذ كافة الإجراءات المخولة لها انطلاقا من المسؤولية الوطنية والدستورية الملقاة على عاتقها في تحقيق الأمان والطمأنينة والسكينة العامة، وحملت "المخالفين لقراراتها المسؤولية الكاملة عما يترتب على أعمالهم من نتائج".

وأشادت البيان "باليقظة العالية والتعاون المستمر من أبناء عدن وأبين ولحج وكافة التواقين لجعل مدنهم مدن السلام والمحبة والتنوع والتعايش".

وكان الجيش اليمني التابع لحكومة هادي، تمكن، في وقت سابق اليوم، من السيطرة على مطار عدن الدولي بعد استسلام قوات الحزام الأمني التي كانت تتولى حمايته، وتوجهت طلائع قواته إلى منطقة كريتر للسيطرة على قصر معاشيق الرئاسي، فيما تتواصل مواجهات بين الجيش وقوات الحزام الأمني في مديرية التواهي جنوب عدن.