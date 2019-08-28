مستشار رئيس "الانتقالي": قواتنا يمكنها تحرير شبوة والمناطق التي خضعت للاحتلال

وأشار إلى أن "بعض العناصر من القوات المدعومة من الشرعية تمكنت من الدخول إلى شبوة من ضمنها عناصر من الجيش الموجود في مأرب في الوقت الذي التزم فيه المجلس الانتقالي بالهدنة ووقف إطلاق النار".

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وأوضح، في حديثه لبرنامج "ملفات ساخنة" على أثير راديو "سبوتنيك"، أن "القوات بدأت الهجوم بعدما وصلت لها تعزيزات مختلطة من الشرعية والإخوان والقاعدة والجيش الواقف في نهم وصنعاء"، مشيرا أن "الانتقالي تفاجأ بتعزيز القوات بعد وقف إطلاق النار والتزامه بالهدنة".

وتوعد الحكم "باستعادة المناطق التي فقدها الانتقالي خلال ليومين القادمين".

وقال الحكم: "نحن جزء من التحالف العربي وجميع قواتنا في المجلس الانتقالي على الحدود سواء في الضالع أو على الحدود مع الحوثيين قرب الحدود السعودية وفي الحديدة"، موضحا أنه "توجد قوة نستطيع بها تحرير شبوة وما خلفها والتي خضعت للاحتلال".

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ولفت إلى أنه "سيتم لملمة النخبة الشبوانية وإعادة تشكيلها وتسليحها"، مؤكدا أن "كل أبناء الجنوب أبدوا استعدادهم لاستعادة شبوة والمناطق التي سقطت بأي ثمن".

وبين أن "القوات الجنوبية كانت جزء من الشرعية وكان المجلس الانتقالي يقاتل معها جنبا إلى جنب لدحر الحوثيين حتى سيطرت عناصر من الإخوان على مركز القرار في الشرعية وهي في حالة عداء من الجنوب الذي حرر مناطقه وحرفت القضية وبات الجنوبي عدوا لها رغم أنه كان يحارب معها للتصدي للحوثي".

وأكد الحكم أن "القوات ستبقى تحارب إلى جانب التحالف العربي ولكن يجب أن تكون المناطق الجنوبية بأكملها خاضعة للانتقالي مهما كلفنا ذلك من ثمن".