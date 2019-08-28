هندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح "مكتبا دبلوماسيا" فيها

دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters القدسهندوراس تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل وتفتح "مكتبا دبلوماسيا" فيها

أعلنت حكومة هندوراس أن الرئيس، خوان أورلاندو ايرنانديز، سيقوم يوم الجمعة بزيارة رسمية إلى إسرائيل لافتتاح "مكتب دبلوماسي" في القدس، معترفة بذلك بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل.

وقال رئيس هندوراس أمس الثلاثاء: "إنه في نظري الاعتراف بالقدس عاصمة لدولة إسرائيل"، موضحا أن "المكتب الدبلوماسي" هو "امتداد" لسفارة بلاده الواقعة في تل أبيب.

وذكرت وزارة خارجية هندوراس في بيان أن إسرائيل طرحت فكرة نقل السفارة إلى القدس في اقتراح يجري حاليا "تحليله في الأجواء الدولية والوطنية".

وكانت الولايات المتحدة نقلت في 14 مايو 2018، سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس في قطيعة مع سياستها السابقة، منفذة بذلك وعدا قطعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

Advertisements

وأثارت الخطوة الأمريكية هذه غضب الفلسطينيين الذين يعتبرون القدس الشرقية التي احتلتها إسرائيل في 1967، عاصمة لدولتهم المستقبلية.

وقررت معظم العواصم الأجنبية الاحتفاظ بسفاراتها لدى إسرائيل خارج القدس، حتى إيجاد حل لوضع المدينة من خلال المفاوضات بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.

المصدر: أ ف ب

شاهد أيضا: أقوى جيوش العالم لعام 2019