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شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف..الأوراق المطلوبة لتسجل المواليد والوفيات فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عن استكمال نقل مركز تسجيل المواليد والوفيات إلى مقرها الجديد بفرع الهيئة الرئيسي بمدينة عيسى، لتبدأ في مباشرة خدماتها للجمهور اعتباراً من 1 سبتمبر 2019م.
نقلت جريدة الأيام البحرينية، إلا أنه تم الاستعداد والجاهزية التامة لتوفير الخدمات للمراجعين من مواطنين، ومقيمين .
1- يبدأ التسجيل من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.
2- يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري آخر يوم عمل للوحدة في مقرها السابق بوزارة الصحة.
3- القرار تنفيذ ما جاء في المادة (12) من قانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات ونقل تبعية المركز من وزارة الصحة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
-طلب طباعة شهادة لحالات الولادة للمواطنين خارج البلاد
- طلب إصدار شهادة الوفاة أو الولادة بأمر أو حكم قضائي من قبل المحاكم البحرينية.
- طلب طباعة شهادة الوفاة للمتوفيين من مواطنين أو مقيمين داخل وخارج البحرين.
- المدة الزمنية التي تم تحديدها للتبليغ عن حالات الوفيات داخل المملكة هي 72 ساعة من تاريخ الوفاة و60 يوماً إذا حدثت الوفاة خارج المملكة
- حدد القانون فترة التبليغ 15 يوماً من تاريخ الميلاد للمواليد من داخل المملكة و60 يوم لمن هم خارج مملكة البحرين.
= بالنسبة للمواليد من داخل مملكة البحرين :
- تقوم المستشفيات بالتبليغ عن حالات الولادة وإصدار رقم شخصي ليتسنى لولي الأمر استكمال إصدار شهادة الميلاد وبطاقة الهوية إلكترونياً عبر البوابة الوطنية Bahrain.bh.
- في حال انطبقت عليه أحد الحالات المذكورة أعلاه والتي تستدعي الحضور الشخصي يتعين إحضار نسخة من جواز سفر المولود والأب والأم أو نسخة من بطاقات الهوية، ونسخة من الشهادة المفقودة (في حال وجدت)، مع نسخة من عقد الزواج.
= في حالات الوفاة التي جرت خارج مملكة البحرين:-يتعين على ذوي المتوفى من الأقارب -حتى الدرجة الثالثة - إحضار شهادة الوفاة الأصلية ونسخة منها صادرة من بلد الوفاة
- احضار جواز السفر الأصلي للمتوفى أو بطاقة الهوية
- نسخة من جواز السفر أو بطاقة الهوية لمقدم الطلب.
= في حالات الوفاة التي جرت داخل مملكة البحرين:- يتعين على ذوي المتوفى من الأقارب حتى الدرجة الثالثة - إحضار الإخطار الطبي عن سبب الوفاة من المستشفى أو من إدارة الأمن العام بوزارة الداخلية.
- جواز السفر الأصلي للمتوفى أو بطاقة هوية، إضافة إلى بطاقة الهوية الأصلية لمقدم الطلب.
= تدعو هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المراجعين إلى التواصل من خلال مركز الاتصال الوطني 80008001، وحساباتها عبر قنوات التواصل الاجتماعي الانستجرام والفيسبوك وتويتر @iGAbahrain، أو عن طريق تطبيق «تواصل» للملاحظات والاستفسارات والشكاوى.
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