شكرا لقرائتكم خبر عن إنفو جراف..الأوراق المطلوبة لتسجل المواليد والوفيات فى البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عن استكمال نقل مركز تسجيل المواليد والوفيات إلى مقرها الجديد بفرع الهيئة الرئيسي بمدينة عيسى، لتبدأ في مباشرة خدماتها للجمهور اعتباراً من 1 سبتمبر 2019م.

نقلت جريدة الأيام البحرينية، إلا أنه تم الاستعداد والجاهزية التامة لتوفير الخدمات للمراجعين من مواطنين، ومقيمين .

1- يبدأ التسجيل من الساعة 7:30 صباحاً وحتى الساعة 1 ظهراً خلال أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس.

2- يوم الخميس الموافق 29 أغسطس الجاري آخر يوم عمل للوحدة في مقرها السابق بوزارة الصحة.

3- القرار تنفيذ ما جاء في المادة (12) من قانون رقم (7) لسنة 2019 بشأن تنظيم تسجيل المواليد والوفيات ونقل تبعية المركز من وزارة الصحة إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

= الحالات التي تستدعي الحضور الشخصي لإصدار الشهادة سواء للمواليد أو لأقارب ذوي المتوفيين- يتوجب الحضور للتقدم في حال (طلب استخراج شهادة ميلاد للمواليد قبل عام 1994م)

-طلب طباعة شهادة لحالات الولادة للمواطنين خارج البلاد

- طلب إصدار شهادة الوفاة أو الولادة بأمر أو حكم قضائي من قبل المحاكم البحرينية.

- طلب طباعة شهادة الوفاة للمتوفيين من مواطنين أو مقيمين داخل وخارج البحرين.