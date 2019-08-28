شكرا لقرائتكم خبر عن السكرتير الإعلامي للرئيس اليمنى يرجح إعلان حال الطوارئ في عدن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه مصادر يمنية، قبل قليل أن قوات الشرعية سيطرت على مطار عدن وعلى طريق ساحل أبين المجاور.

ونقلت قناة (العربية الحدث) الاخبارية اليوم عن المصادر قولها إن قوات الشرعية دخلت أحياء المعلا والتواهى بعد سيطرتها على خور مكسر، مضيفا أن القوات الموالية للانتقالى انسحبت وتركت عتادها العسكرى. Advertisements يأتى هذا فى وقت دعا فيه وزير الداخلية اليمني، القيادات العسكرية والأهالى للحفاظ على الممتلكات فى عدن، كما حذر من أى أعمال انتقامية. كانت مصادر يمنية قد أفادت - فى وقت سابق - بأن القوات الشرعية سيطرت على مدينة (زنجبار) عاصمة أبين، ووصلت إلى أطراف عدن.

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