شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء اليمنى: عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء اليمنى معين عبد الملك سعيد، اليوم الأربعاء، أن عودة الدولة إلى عدن انتصار لجميع أبناء الشعب اليمنى.

وأكد رئيس الوزراء اليمنى، فى تصريحات أوردتها قناة (العربية الحدث) الإخبارية، رفضه لأى تشكيل عسكرى أو أمنى خارج مؤسسات الدولة.

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وشدد على أن التمرد فى كل من عدن وأبين وشبوة له تبعات كارثية على مؤسسات الدولة، مشيرا إلى أن التمرد يفسح المجال لتمدد الجماعات الإرهابية فى البلاد. وأوضح أنه تم توجيه تعليمات بحماية الممتلكات وحفظ الأمن فى عدن.

يذكر أن قوات الجيش اليمنى، مسنودة بتحالف دعم الشرعية، استكملت تمشيط وتأمين المناطق والمواقع الاستراتيجية التى حررتها مؤخرا فى مديرية الصفراء شمال محافظة صعدة، المعقل الرئيس لمليشيا الحوثى الانقلابية أقصى شمالى البلاد.