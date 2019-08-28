شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء الجزائر يجرى محادثات مع نظيره اليابانى على هامش "قمة تيكاد 7" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أجرى رئيس الوزراء الجزائرى نور الدين بدوى، اليوم الأربعاء، محادثات مع نظيره اليابانى شينزو آبى، والأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية، أن المحادثات جرت على هامش فعاليات قمة طوكيو للتنمية فى أفريقيا (قمة تيكاد 7)، والتى افتتحت أعمالها صباح اليوم، والتى يشارك فيها بدوى نيابة عن الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح.
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