شكرا لقرائتكم خبر عن الحريرى يبحث مع سفراء الدول العربية تطورات الاعتداء الإسرائيلى على لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريرى، مع سفراء الدول العربية لدى لبنان، التطورات المتعلقة بالحادث الذى وقع فى ضاحية بيروت الجنوبية جراء سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار، ورؤية لبنان لما جرى.

جاء ذلك، خلال استقبال الحريرى ظهر اليوم سفراء كل من مصر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، الكويت، سلطنة عمان، المغرب، الجزائر، السودان، العراق، تونس، فلسطين، والأردن.

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وقال عميد السلك الدبلوماسى العربى، سفير دولة الكويت لدى لبنان عبد العال القناعى، فى تصريح له باسم السفراء العرب فى ختام اللقاء، "استمعنا لرئيس الوزراء الحريرى حيث قدم عرضا لرؤية لبنان حول الأحداث التى جرت مؤخرا فى بيروت والضاحية الجنوبية، وأكدنا كدول عربية وقوفنا وتأييدنا وحرصنا على أمن واستقرار لبنان وما يتخذه من إجراءات أو سياسات كفيلة بالحفاظ على أمنه واستقراره وسلامة أراضيه، فالاستقرار فى هذا البلد هو مطلب وحرص عربى بأن يكون لبنان بمنأى عن كل ما يهدد أمنه واستقراره".

وكان الحريرى، قد سبق واجتمع خلال الساعات الماضية مع سفراء وممثلى مجموعة الدول الخمس دائمة العضوية فى مجلس الأمن (الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين)، مؤكدا أن الموقف فى لبنان يشهد خطورة كبيرة جراء العدوان الأخير الذى نفذته إسرائيل فى ضاحية بيروت الجنوبية، ومشددا على أن المصلحة تقتضى تفادى الانزلاق نحو أى تصعيد قد يتطور إلى دورة عنف إقليمية لا يمكن لأحد التنبؤ بالمدى الذى ستبلغه.