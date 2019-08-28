شكرا لقرائتكم خبر عن المرصد السورى: طائرات تقصف منطقة قرب موقع عسكرى تركى بسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان ونشطاء محليون أن غارات جوية استهدفت اليوم الأربعاء، منطقة قريبة من موقع عسكرى تركى فى شمال غرب سوريا، حيث تشن القوات الحكومية المدعومة من روسيا هجوما ضاريا على قوات المعارضة. وأبلغ مصدر أمني تركي كبير رويترز بأن اشتباكات عنيفة تدور بين القوات الحكومية السورية ومقاتلي المعارضة على بعد 500 متر تقريبا من موقع المراقبة التركي. Advertisements وقال المصدر "الصراع يدور على مقربة شديدة (من الموقع التركي) وهو عنيف. القوات السورية قصفت مواقع للمعارضة". ولم يتضح على الفور ما إذا كان الموقع التركي هو المستهدف، لكن المصدر قال إن الجنود الأتراك لم يصبوا بسوء.

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