علماء آثار يستعدون للحصول على إجابة عن سؤال عمره 200 عاماً

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب متابعات_الخليج 365

يستعد علماء آثار للحصول على إجابة عن سؤال عمره 200 عام حول رفات جنرال فرنسي قُتل خلال حملة نابليون خلال 1812 في روسيا، وكان يأمل نابليون وقتها في هزيمة الجيش الروسي وتوقيع معاهدة مربحة لكنه مُني بالهزيمة.



وأصيب شارل إتيان جودان بقذيفة خلال معركة فالوتينو قرب سمولينسك، وهي مدينة تقع غرب موسكو قرب من الحدود مع بيلاروسيا، وبترت ساقه وتوفي بعد 3 أيام عن 44 عاما جراء الغرغرينا الناجمة عن الحادثة.

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ولاحقا، انتزع الجيش الفرنسي قلبه ودفن في مقبرة بير لاشيز في باريس، لكن موقع بقية رفاته لم يكن معروفا حتى هذا الصيف حين اكتشف الباحثون هيكلا عظميا رجحوا أن يكون عائدا إليه.

وحاليا، يتم إجراء التحليل الجيني اللازم لتأكيد هويته باستخدام الحمض النووي الـ"DNA"من أحد أحفاد الجنرال، وستعلن النتائج، الخميس، ويقال إن جودان كان أحد الجنرالات المفضلين لدى نابليون إذ كانا في المدرسة العسكرية معا، واسمه منقوش على نصب قوس النصر في باريس.

وأعيد إطلاق حملة البحث عن رفاته بتمويل من فريق فرنسي روسي برئاسة بيار مالينوفسكي المؤرخ والجندي السابق المعروف بصلاته باليمين المتطرف الفرنسي والذي يحظى بدعم الكرملين.

وقالت رئيسة الفريق الفرنسي الروسي الذي اكتشف البقايا، مارينا نيستيروفا: "بمجرد أن رأيت الهيكل العظمي مع ساق واحدة، أيقنت أنه يعود إلى الرجل الذي نبحث عنه".