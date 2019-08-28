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4 نصائح لشحن بطاريات دماغك

الأربعاء 28 أغسطس 2019

كما هو الحال في أية آلة تعمل بشكل مستمر، يحتاج الدماغ إلى عمليات شحن ليؤدي وظائفه على النحو الأكمل. وبالطبع لا نقصد هنا بشحن الدماغ بالطاقة الكهربائية، لكن عن طريق بعض الرياضات الفكرية والممارسات العقلية والجسدية. وفيما يلي مجموعة من النصائح، التي تعزز من قوة دماغك، بحسب صحيفة بيزنس إنسايدر الأمريكية: 1- ممارسة هواية إذا لم يكن لديك هواية، احصل على واحدة، فهي تحافظ على نشاط عقلك دون إضافة أي ضغط سلبي، وتمنحك شيئاً تفتخر به. فالأنشطة السلبية، مثل مشاهدة التلفزيون أو تصفح الويب، لا تقدم نفس المزايا. وتساعد معظم الهوايات على بناء المجتمع أيضاً، وتربطك بأصدقائك، الجدد والقدامى، الذين يشاركونك نفسك اهتماماتك.



2- حل الألغاز كما يساعد النشاط البدني في الحفاظ على رشاقة جسمك، فإن الأنشطة المحفزة عقلياً تساعد في الحفاظ على صحة عقلك، ومن بينها حل الألغاز والكلمات المتقاطعة المتقاطعة والمتاهات والأحاجي، كما يمكنك تعلم العزف على آلة موسيقية، أوالتطوع في مدرسة محلية أو منظمة اجتماعية.

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3- ممارسة التمارين الرياضية يعمل عقلك بشكل أفضل إذا كنت تحافظ على نشاط جسمك، ويعرف أي شخص يحب الجري أو السباحة أن هذه الأنشطة توفر لنا قدرة أفضل على التفكير، وتساعدنا في توليد أفكار جديدة. ويرجع العلماء السبب في ذلك، إلى أن ممارسة التمارين الرياضية تعزز الإدراك المتعلق بتدفق الدم. وتظهر الأبحاث أنه عندما نمارس التمارين الرياضية، يزداد تدفق الدم في كل مكان من الجسم، بما في ذلك الدماغ، والمزيد من الدم يعني المزيد من الطاقة والأكسجين، مما يجعل الدماغ يعمل بشكل أفضل.

4- إشراك الجانبين الأيسر والأيمن من الجسم أي أنشطة تنطوي على تفاعل بين الجانبين الأيسر والأيمن من الجسم ستحفز نصفي الكرة الأيمن والأيسر من الدماغ، وتسمح لهما بالتواصل بشكل أفضل. ويمكن تحقيق ذلك بممارسات بسيطة، مثل لمس ركبتك اليسرى بيدك اليمنى. وبالإضافة إلى كون هذه التمارين مفيدة لعقلك، فهي تساعدك على التعلم والاحتفاظ بالمعلومات.