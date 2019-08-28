إبر الوشم "التاتو" تصيب بالحساسية

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

كشفت دراسة ألمانية حديثة أن المخاطر الصحية المصاحبة لرسم الوشم لا تنتج فقط عن الألوان المستخدمة، ولكن يمكن أن تسبب الإبر المستخدمة أثناء رسم الوشم في الإصابة بحساسية. وقالت إنس شرايفر من المعهد الاتحادي لتقييم المخاطر بالعاصمة الألمانية برلين: "عند رسم الوشم يمكن أن تتحلل جزيئات الكروم والنيكل من الإبر وتصل إلى العقد الليمفاوية عن طريق الدم". وبحسب الدراسة، غالبا ما تتحلل المعادن المسببة للحساسية عندما يتم استخدام مادة ثنائي أكسيد التيتانيوم التي تحتوي عليها كثير من الألوان المستخدمة في الوشم مثل الأخضر والأحمر والأزرق. يشار إلى أن العالمة الألمانية نشرت دراسة اليوم الثلاثاء مع زملائها في مجلة "علم سموم الجزيئات والألياف" العلمية المتخصصة. ولكن لابد من إجراء مزيد من الأبحاث بشكل أدق لمعرفة مدى الأضرار التي تلحقها الترسيبات على الصحة ومدى تسببها في الحساسية.

