Advertisements
الخضروات والفواكه النيئة أفضل للصحة النفسية
الأربعاء 28 أغسطس 2019
توصل فريق بحثي إلى أن تناول الخضروات النيئة والفواكه غير المطبوخة أفضل للحالة المعنوية والصحة النفسية مقارنة بتناولها معلبة أو ضمن أكلات مطهية. وركّزت معظم الدراسات السابقة على كمية الخضروات والفواكه الصحية سواء للجسم أو للحالة النفسية، وتمتاز الدراسة الجديدة التي اعتمدت على مشاركة متطوعين من نيوزلندا والولايات المتحدة باختبار طريقة طهي أو تقديم هذه المغذيات وتأثيرها على الصحة النفسية. أكل الخضروات والفواكه نيئة يزيد الإحساس بالرضا عن الحياة، ويقلل الاكتئاب ونُشرت الدراسة في مجلة "فرونتيرز إن سيكولوجي"، وحثّت على تناول الخضروات والفواكه نيئة قبل أن تتعرّض لأية تغيرات بسبب الطهي أو التصنيع، لأن ذلك يغير من تركيبتها الغذائية. وأظهرت التجربة أن أكل الخضروات والفواكه نيئة يزيد الإحساس بالرضا عن الحياة، ويقلل الاكتئاب، ويساعد على الوقاية من الأمراض النفسية.
Advertisements
كانت هذه تفاصيل خبر الخضروات والفواكه النيئة أفضل للصحة النفسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.