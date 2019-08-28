الخضروات والفواكه النيئة أفضل للصحة النفسية

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

توصل فريق بحثي إلى أن تناول الخضروات النيئة والفواكه غير المطبوخة أفضل للحالة المعنوية والصحة النفسية مقارنة بتناولها معلبة أو ضمن أكلات مطهية. وركّزت معظم الدراسات السابقة على كمية الخضروات والفواكه الصحية سواء للجسم أو للحالة النفسية، وتمتاز الدراسة الجديدة التي اعتمدت على مشاركة متطوعين من نيوزلندا والولايات المتحدة باختبار طريقة طهي أو تقديم هذه المغذيات وتأثيرها على الصحة النفسية. أكل الخضروات والفواكه نيئة يزيد الإحساس بالرضا عن الحياة، ويقلل الاكتئاب ونُشرت الدراسة في مجلة "فرونتيرز إن سيكولوجي"، وحثّت على تناول الخضروات والفواكه نيئة قبل أن تتعرّض لأية تغيرات بسبب الطهي أو التصنيع، لأن ذلك يغير من تركيبتها الغذائية. وأظهرت التجربة أن أكل الخضروات والفواكه نيئة يزيد الإحساس بالرضا عن الحياة، ويقلل الاكتئاب، ويساعد على الوقاية من الأمراض النفسية.

