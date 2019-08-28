تفجير قنبلة من الحرب الأهلية الإسبانية قرب برشلونة

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الأربعاء 28 أغسطس 2019
صورة أرشيفية
كتب
وكالات_الخليج 365
فُجّرت قنبلة من الحرب الأهلية الإسبانية، التي دارت خلال ثلاثينيات القرن الماضي، الإثنين، قرب شاطئ في برشلونة، حيث اكتشفت نهاية الأسبوع الماضي، ما أدى إلى إجلاء روّاده.
ووفقا لبلدية مدينة برشلونة، فإن القنبلة تعود إلى الحرب الأهلية التي شهدت خلالها المدينة العديد من التفجيرات من قبل القوات الجوية الإيطالية التي كانت تدعم القوميين بقيادة الجنرال فرانكو الذين انتصروا في النهاية.
وقالت ناطقة باسم شرطة الحرس المدني إن القنبلة تحتوي على 70 كيلوجراما من مادة ترينيتروتولوين وهي مادة "شديدة التطاير" أجبرت خبراء المتفجرات على نقلها ميلا بحريا في البحر، وأضافت أنه باستخدام أكياس غوص مصممة لتحريك الأشياء تحت المياه، فجّروا القنبلة على عمق 45 مترا.
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