برنامج مكافآت لمن يجد أي ثغرة في عملة فيس بوك ليبرا القادمة

أعلنت فيس بوك وشركائها في مؤسسة كاليبرا عن برنامج مكافآت للأشخاص الذين يجدون ثغرات في عملة ليبرا الرقمية المشفرة القادمة.
تستعد فيس بوك لإطلاق عملتها الرقمية المشفرة العام القادم عبر المؤسسة المسئولة التي تضمها مع شركائها ” The Libra Association”، لكنها منذ الإعلان عن العملة وهي تعمل على قدم وساق لإثبات فائدتها وقيمتها للجميع. وهذه المرة عبر إثبات الأمان العالي للعملة من خلال إطلاق برنامج مكافآت لمن يجد أي ثغرة في نظام العملة بعد إطلاقها.
كانت فيس بوك قد أعلنت عن برنامج المكافآت فور إعلانها عن العملة الرقمية بشكل رسمي في شهر يونيو الماضي، لكنه كان حصرًا على عدة خبراء دعتهم الشركة.
لكنها الآن تتيح البرنامج إلى جميع الباحثين أو الخبراء الأمنيين الذين يرغبون باكتشاف الثغرات مقابل الحصول على مكافآت مالية مجزية.
وقال مايكل انجلي، المسئول في قسم تطوير العملة: “يمكن الحصول على مكافآت تصل 10,000$ لكل ثغرة يتم تقديم تقرير حولها.”
وتمتلك المؤسسة المسئولة عن عملة ليبرا الرقمية المبنية على تقنية بلوك تشين ” The Libra Association”، 28 عضوًا مختلفًا يشملون؛ باي بال، ماستر كارد، فيزا كارد، إي باي، أوبر، ليفت، وفيس بوك، وغيرها من الشركات الكبرى.
ويعتبر برنامج المكافآت أمرًا عاديًا بالنسبة لشركة فيس بوك التي تمتلك برنامجًا مماثلًا يعمل لمنصتها الرئيسية وتطبيقاتها الأخرى.
المصدر:
Libra Association
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