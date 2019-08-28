دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع مايكروسوفت تعقد مؤتمر Surface القادم في 2 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.

تستعد عملاق البرمجيات لعقد مؤتمرها القادم في مدينة نيويورك في 2 من أكتوبر، حيث من المتوقع أن يتم الإعلان عن جهاز Surface جديد.

إختارت مايكروسوفت الموقع المحدد للإعلان عن أجهزة Surface لمؤتمر شهر أكتوبر، لذا تشير التوقعات إلى خطط الشركة للإعلان عن جهاز Surface، كما تشير بعض التوقعات إلى أن إستخدام مايكروسوفت شعار Windows في الإعلان التشويقي قد يشير إلى خطط الشركة أيضاً للكشف عن تفاصيل جديدة حول تحديث Windows 10.

ومن المتوقع أن يتم الكشف خلال فعاليات المؤتمر عن جهاز الحاسب المحمول Surface 3، وSurface Pro 7 وأيضاً Surface Book 3، أيضاً قد نشهد الإعلان عن سماعة Surface earbuds، مع لوحة مفاتيح جديدة بأزرار مخصصة لبرنامج Office.

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يذكر أن من بين الشائعات التي انتشرت خلال الفترة الماضية، حول خطط مايكروسوفت للإعلان عن جهاز لوحي بشاشة مزدوجة قابلة للطي، والذي أشير إلى أنه يأتي بنظام Windows Lite، لذا قد نشهد الإعلان عن نظام Windows Lite حتى إنطلاق الجهاز القابل للطي العام المقبل.

المصدر

هذا الموضوع مايكروسوفت تعقد مؤتمر Surface القادم في 2 من أكتوبر ظهر على التقنية بلا حدود.