شكرا لقرائتكم خبر عن ولي عهد دبي يتذكر الشيخ زايد فى يوم المرأة الإماراتية وينشر مقولة له والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على حسابه على اسنتجرام، مقطع فيديو يهنئ من خلاله المرأة الإماراتية، بمناسبة احتفال دولة الإمارات العربية المتحدة بيوم المرأة الإماراتية اليوم الأربعاء، مذكرا بمقولة للشيخ زايد عن المرأة.
وبحسب صحيفة البيان، كتب ولى عهد دبى مقولة الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "إنَ المرأة نصف المجتمع وهي ربة البيت، ولا ينبغي لدولة تبني نفسها أن تُبقي المرأة غارقة في ظلام الجهل أسيرة لأغلال القهر.."
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