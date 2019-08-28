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جامعة كندية تشتكى من تراجع ميزانيتها بسبب توقف البعثات الدراسية السعودية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت صحيفة ريجينا ليدر البوست الكندية، إن المنح الدراسية للطلاب السعوديين في جامعة ريجينا "University of Regina"، الكندية كانت مزدهرة قبل النزاع الدبلوماسي بين السعودية وكندا.

وبانخفاضها تقلصت استثمارات جامعة ريجينا، بدورها في الدعم المالي للطلاب والبالغة 22.9 مليون دولار، بما في ذلك تمويل المنح الدراسية والمنح الدراسية الإنسانية ،  كانت أقل من مستهدف الـ 26 مليون دولار الذي حددته الجامعة في السنة المالية المنصرمة، وفقًا للتقرير السنوي المالي للمؤسسة 2018-19.

 

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وقال مدير الجامعة توماس تشيس "Thomas Chase"، إن هذا النقص عائدٌ إلى فقدان برنامج الابتعاث الدراسي من الحكومة السعودية، والذي كان يقدم حوالي 3 ملايين دولار عن الطلاب السعوديين في جامعة ريجينا.

وكانت الحكومة السعودية قد قلصت علاقاتها على خلفية نزاع دبلوماسي مع كندا في أغسطس من عام 2018.

وقال تشيس: "لقد خسرنا جميع طلابنا السعوديين تقريبًا في غضون بضعة أسابيع، وخسرنا التمويل معهم.

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