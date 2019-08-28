شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الجيش اللبنانى: نجاح القوات المسلحة فى القضاء على الإرهاب إنجاز لكل لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، أن نجاح القوات المسلحة فى القضاء على المنظمات الإرهابية التى كانت تتمركز وتتحصن فى الأودية والمناطق الجبلية بمدينة عرسال بمحافظة بعلبك الهرمل شمالى شرق البلاد، يمثل إنجازًا كبيرًا يُسجل لكل لبنان.

جاء ذلك، خلال زيارة أجراها قائد الجيش اللبنانى إلى منطقة (وادى الدب) فى جرود بلدة عرسال، حيث وضع إكليلًا من الزهور على النصب التذكارى للعسكريين الذين قُتلوا على أيدى المنظمات والجماعات الإرهابية عام 2014، وأضاء شعلة لتخليد ذكراهم وتضحياتهم.

وقال العماد عون فى كلمة له، خلال تفقده الوحدات العسكرية المنتشرة فى عرسال، وهى منطقة حدودية مع سوريا- إن الجيش مستمر فى المضى قدمًا على طريق النجاح فى المواجهة مع الإرهاب، مضيفًا: "الجيوش تُبنى للدفاع عن أرضها وشعبها مهما بلغت التضحيات".

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وأشار، إلى أن النصب التذكارى شاهد على غدر الإرهاب وعدم نسيان الجيش لشهدائه وأن الإرهابى سيدفع حتمًا ثمن غدره.

وسبق وأن خاض الجيش اللبنانى معركة عسكرية موسعة أطلق عليها (فجر الجرود)، فى شهر أغسطس من العام 2017 لتطهير الحدود اللبنانية مع سوريا من العناصر الإرهابية، لا سيما من تنظيمى داعش وجبهة النصرة، وأسفرت عن ضرب قواعد الإرهاب وتفكيك الشبكات والخلايا الإرهابية فى المناطق الجبلية والتى كان الإرهابيون يتمركزون فيها وهروب مسلحى تلك التنظيمات والجماعات إلى خارج البلاد.