شكرا لقرائتكم خبر عن الأمير خالد بن سلمان يبحث مع مسؤولين أمريكيين أمن المنطقة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع مسؤولين أمريكيين القضايا المشتركة بين البلدين أثناء زيارته لواشنطن.
ونقل موقع العربية نت ، أن الأمير خالد بن سلمان، كان قد وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق.
وأفادت وكالة الأنباء السعودية ، أن نائب وزير الدفاع، سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين ملفات مختلفة من شأنها دعم أمن واستقرار المنطقة.
يذكر أن الأمير خالد بن سلمان ، سبق أن كان سفيرا لبلاده في واشنطن، قبل أن يعين نائبا لوزير الدفاع.
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