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الأمير خالد بن سلمان يبحث مع مسؤولين أمريكيين أمن المنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان، مع مسؤولين أمريكيين القضايا المشتركة بين البلدين أثناء زيارته لواشنطن.

ونقل موقع العربية نت ، أن الأمير خالد بن سلمان، كان قد وصل إلى الولايات المتحدة في وقت سابق.

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وأفادت وكالة الأنباء ، أن نائب وزير الدفاع، سيناقش مع المسؤولين الأمريكيين ملفات مختلفة من شأنها دعم أمن واستقرار المنطقة.

يذكر أن الأمير خالد بن سلمان ، سبق أن كان سفيرا لبلاده في واشنطن، قبل أن يعين نائبا لوزير الدفاع.

 

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