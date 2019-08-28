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وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى ، مع وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى ، تطورات الأوضاع فى المنطقة .

 

جاء ذلك، خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه وزير الخارجية الكويتى ظهر اليوم الأربعاء، من نظيره الباكستانى، وتناولا خلاله أيضا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.

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كما بحث الوزيران، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.

 

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