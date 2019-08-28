وزيرا خارجية الكويت وباكستان يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع بالمنطقة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتى ، مع وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى ، تطورات الأوضاع فى المنطقة .
جاء ذلك، خلال الاتصال الهاتفى الذى تلقاه وزير الخارجية الكويتى ظهر اليوم الأربعاء، من نظيره الباكستانى، وتناولا خلاله أيضا مستجدات الأحداث الإقليمية والدولية.
كما بحث الوزيران، عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وأوجه العلاقات الثنائية بين البلدين.
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