شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج المعونة البريطانية يسعى لمساعدة السودان على التكيف مع تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت السفارة البريطانية فى السودان، أن الحاجة للعمل المناخى فى السودان لم يكن أكثر إلحاحًا مما هو عليه اليوم.

وقالت السفارة البريطانى، فى بيان اليوم الأربعاء، إن آثار تغير المناخ أشد على الفئات الأكثر ضعفًا فى السودان، لهذا يدعم برنامج المعونة البريطانية، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، العمل المناخى للمساعدة فى معالجة الفقر.

وأشار البيان، إلى استقبال السودان خبراء فى مجال البيئة (سودانيين ودوليين)؛ لدراسة طرق جديدة ومبتكرة للمساعدة فى هذا الصدد، مضيفا: "نظرنا فى السياسات والأفكار العلمية لمساعدة سكان السودان على التكيف مع المناخ المتغير".

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وأوضح، أنه تم بحث القيمة الاقتصادية للموارد الطبيعية فى جميع أنحاء السودان، وكيفية استخدامها بشكل مستدام للحد من الفقر.

وعبرت السفارة البريطانية، عن الامتنان لجميع المساهمين من القطاعين العام والخاص، وأبرزهم: البنك الدولى، البنك الدولى الأفريقى، وزارة التنمية الدولية البريطانية، برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى السودان، مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان، ووزارة الموارد المائية والرى والكهرباء السودانية.