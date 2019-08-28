حكم إعدام بحق 11 من "داعش" في بابل جنوبي العراق

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365

قال مجلس القضاء الأعلى في العراق، الأربعاء، إن محكمة جنايات بابل، أصدرت حكما إعدام بحق 11 عنصرا من تنظيم "داعش" الإرهابي، أدينوا ب‏تفجير جسر حيوي شمالي محافظة بابل، جنوبي العراق.

وذكر المجلس في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، أن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل ‏نظرت قضية 11 متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الارهابي والعمل في ما يسمى ‏ولاية الجنوب‎".

وأضاف البيان، أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه (غزوة الفاضلية) على جسر ‏استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي المحافظة (بابل) عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل، ما ‏أدى إلى استشهاد 3 وجرح 19 من القوات الأمنية".

كما أضاف البيان أن المدانين "اعترفوا ‏بقيامهم بجرائم إرهابية أخرى في أماكن وأوقات مختلفة‎".

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وأشار إلى أن "المحكمة أصدرت ‏حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق المدانين الـ 11، استنادا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة ‏الاٍرهاب".‏

والأحكام الصادرة بدائية قابلة للطعن أمام محكمة الاستئناف خلال 30 يوما من تاريخ صدورها.

واعتقلت القوات العراقية المئات من مسلحي تنظيم "داعش" الإرهابي خلال الحرب الضارية بين الجانبين على مدى ثلاث سنوات (2014-2017).

وانتهت الحرب بخسارة التنظيم جميع الأراضي التي اجتاحها صيف 2014 والتي كانت تقدر بثلث مساحة العراق، لكن خلايا نائمة للتنظيم لا تزال تنشط في أرجاء البلاد.

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