"تيكا" التركية تجري دورة تدريبة لموظفين عراقيين

أنقرة/ زحل دميرجي/ الخليج 365

أجرت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (تيكا) دورة تدريبية لموظفين خبراء من وزارة التخطيط العراقية، تحت عنوان "نموذج التعاون بين القطاعين العام والخاص".

وبحسب بيان صادر عن الوكالة، الأربعاء، فإن لقاءات عُقدت بين المتدربين وممثلين عن المؤسسات العامة والشركات الخاصة التركية التي تقيم تعاونًا فيما بينها.

وبدأت الدورة بعرض عام حول اتفاقية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تركيا قدمته رئاسة الاستراتيجيات والميزانية في الرئاسة التركية.

Advertisements

وتبادلت المؤسسات العامة التي تقيم تعاونًا مع القطاع الخاص، كالمديرية العامة لاستثمارات البنى التحتية والمديرية العامة للطرق البرية، خبراتها مع الوفد العراقي.

وأجرى المتدربون زيارات ميدانية للمشاريع الكبيرة المنفذة بنظام البناء والتشغيل ونقل الملكية، في إطار الدورة التي استمرت أسبوعًا.

كما اجتمع خبراء وزارة التخطيط العراقية مع أعضاء مجلس العمل التركي العراقي وتبادلوا الآراء حول سبل زيادة التعاون القائم بين تركيا والعراق.

وتخطط تيكا لمواصلة الدورات التدريبية المختلفة الرامية لتطوير قدرات موظفي القطاع العام العراقي، وفي مقدمتهم موظفي وزارة التخطيط.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.