وزير الطاقة التركي يلتقي رئيس الوزراء العراقي

بغداد/ الخليج 365 استقبل رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، وزير الطاقة التركي فاتح دونماز، في العاصمة العراقية بغداد. وجرى اللقاء الثنائي المغلق في مجمع رئاسة الوزراء العراقية ببغداد، التي وصلها دونماز صباح الأربعاء. ومن المنتظر أن يلتقي دونماز أيضًا وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، ووزير الكهرباء العراقي لؤي الخطيب.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.

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