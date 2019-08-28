صحيفة الخليج الالكترونية أصدرت قنصلية المملكة في قوانجو بجمهورية الصين الشعبية، تنبيهاً لكافة المواطنين المتواجدين في مقاطعة «هينان» من وصول إعصار Podul غداً 2019/8/29. وطلبت القنصلية، عبر حسابها على موقع «تويتر» ،من الجميع اتخاذ الحيطة والحذر واتباع التعليمات الصادرة من السلطات المحلية ومتابعة التطورات عبر وسائل الإعلام.

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كانت هذه تفاصيل خبر قنصلية المملكة في “قوانجو” الصينية تحذر من الإعصار “بادول” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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