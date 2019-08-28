صحة مكة تُطلق حملة صحتي في مدرستي

الخليج - زينة الفدح

دشنت الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ممثلة في إدارة التواصل والعلاقات والتوعية، وإدارة الصحة المدرسية بالصحة العامة، مساء أمس الثلاثاء الموافق ٢٦ ذو الحجه 1440هـ حملة “صحتي في مدرستي” برعاية مدير عام الشئون الصحية بمنطقة مكة المكرمة الدكتور وائل بن حمزة مطير وبحضور مساعده للشئون الهندسية والمشاريع بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي، ومدير الشئون الصحية المدرسية بادارة تعليم مكة محمد الصليمي، حيث أقيمت الفعالية بالضيافة مول بمكة وسط اقبال كبير من مرتادي السوق.

وذكرت صحة مكة المكرمة أن الفعالية نفذت بمشاركة إدارة التعليم بمكة، وإدارة المراكز الصحية بالصحة العامة، وإدارة طب الأسنان بصحة مكة، بالإضافة إلى فريق(light) التطوعي.

وأوضح مساعد المدير العام للشئون الهندسية والمشاريع بمنطقة مكة المكرمة المهندس خالد الثبيتي بأن الفعالية جاءت بالتزامن مع إنطلاق العام الدراسي الجديد، في إطار جهود وزارة الصحة لرفع الوعي التوعوي للطلاب و ذويهم بالبرامج الوقائية وكيفية إجراءها لجميع طلاب وطالبات المراحل الدراسية.

كما أن الفعالية شملت العديد مم المبادرات الصحية والتوعوية التي تعنى بصحة الجسد من ضمنها مبادرة خفض معدلات السمنة لــدى الطلبة ( رشاقة ) ، وإجراء فحص كتلة الجسم لجميع طلاب المراحل الدراسية إلى جانب التوعية بالمبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان وإجراء الفحص لهم.