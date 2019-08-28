دحوم الطلاسي يمتع جمهور قمر ابها

ابها

ضمن فعاليات عسير وبتنظيم شركة ناي اقيم مساء امس الحفل الغنائي والذي أحياه الفنان دحوم الطلاسي على مسرح مهرجان قمر أبها وسط حضور جماهير غفيره من محبيه وقد قدم الفنان اغاني كثيره مثل اغنية الحب كله خطر وياوليفي وما يطيق الصبرا وأيضاً اغنية عديت بالمستقلي وسقم حالي واغنية لا تصبر والتي كان لها الأثر الكبير في تفاعل الجماهير

الجدير بالذكر فقد تحدث الطلاسي في ختام الحفل للاعلامين الذين رحبوا بحضوره حيث ذكر بإنه سعيد بتواجده بين محبيه في مهرجان قمر أبها وعبر عن شكره لادارة المهرجان على ما قاموا به من جهود في انجاح الأمسية وقد وعد أيضاً بالحضور مرة أخرى للمهرجان وفي سؤال عن الفعاليات الغنائية والسياحية بمنطقة عسير خاصة والمملكة بصفه عامه قال الفنان دحوم بإن هناك تطور كبير جداً والقادم سيكون افضل وختاماً قال الطلاسي عن جديدة بانه يجهز لأغاني عديدة سترى النور قريباً وذلك خلال العشرة أيام القادمة .