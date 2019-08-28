الإنذار_المبكر يصدر تنبيهات عن #حالة_الطقس في عدد من مناطق #المملكة

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر، عدة تنبيهات عن حالة الطقس في عدد من مناطق المملكة.

وحذرت الهيئة من رياح نشطة وسحب رعدية مصحوبة بتدني الرؤية الأفقية على تبوك وتيماء والجوف والقريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل وطريف وعرعر، لافتة إلى أن الإنذار يبدأ في العاشرة صباحا وينتهي في الثامنة مساء.

وتوقعت الهيئة أن يشهد الطقس رياحا نشطة وأتربة مثارة يصاحبها تدني الرؤية على مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة، وذلك من العاشرة صباحا حتى الثامنة مساء.