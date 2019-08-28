الشيخ صنهات المقاطي الى رحمة الله

الخليج - خالد الهديبي انتقل الى رحمة الله تعالى الشيخ صنهات بن وارد العتيبي عن عمر يناهز 90 عاما اثر مرض لازمه لفترة من الزمن ويعد الشيخ صنهات من اهل العلم والتدين وإصلاح ذات البين ومن المحافظين على جماعة المسجد وقد اديت الصلاة على الفقيد بالمسجد الحرام بمكة بعد صلاة فجر اليوم الاربعاء ووارى جثمانه الثرى بمقابر شهداء الحرم بالشرائع وقد شهدت جنازة الفقيد عدد كبير من المشيعين والمعزين في الفقيد. والفقيد شقيق الشيخ صنات ووالد عبيد احد منسوبي وزارة التعليم سابقاً وتتلقى اسرة الفقيد العزاء بحي العتيبية بمكة او على جوال ابنه عبيد: ‭055 554 5174‬

وتتقدم اسرة “صحيفة الخليج الإلكترونية ” أحر التعازي والمواساة لأسرة وذوي الفقيد.

إنا لله وإنا اليه راجعون .

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