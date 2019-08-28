"رحلة الصقر" أطول وأسرع أفعوانية في العالم بالسعودية (فيديو)

واصلت شركة "القدية" كشف تفاصيل وملامح متنزه "6" فلاجز" الترفيهي، حيث قالت إن المتنزه سيضم ألعابا ستحطم كل الأرقام القياسية.

ونشر حساب الشركة على "تويتر" مقطع فيديو حول أحد تصاميم المشروع، قائلا: "رحلة الصقر": هي تجربة مفعمة بالحماس والإثارة وتعد أطول وأعلى وأسرع أفعوانية في العالم!".

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر أن متنزه "6 فلاجز القدية" سيقدم أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارِبَ ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم، تعززها أفكار مبتكرة موائمة للتراث المحلي، وتجسد رؤية شركة القدية للاستثمار، وذلك بهدف إعطاء البهجة والمتعة في مختلف مناطق المدينة الترفيهية، وأن تكون مكانا لصنع ذكريات ولحظات لا تنسى، لافتا إلى أن المشروع سيوفر أكثر من سبع عشرة ألف وظيفة .

وسيمتد متنزه "6 فلاجز القدية" على مساحة تبلغ 32 هكتارا وسيضم 28 لعبة ومعلما جاذبا في مناطق المشروع الستة وهي "مدينة التشويق" و"الينابيع الغامضة" و"مدينة البخار" و"حدائق الغسق" و"وادي الثروات" و"المعرض الكبير".