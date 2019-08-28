السعودية تدخل غينيس بأكبر مجسم للهجن في العالم

اسماء السيد - قرائنا من مستخدمي واتساب

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق واتساب

إضغط هنا للإشتراك



بعد دخول مهرجان الهجن في نسخته الأولى موسوعة غينيس للأرقام القياسية حققت السعودية إنجازًا جديدًا تمثل في تسجيل المهرجان بدورته الجديدة أكبر مجسم لرياضة الهجن في العالم.

"الخليج 365" من الرياض: أسدل الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن، الستار عن أكبر مجسم للهجن في العالم، بحضور محافظ الطائف سعد بن مقبل الميموني، ومندوب موسوعة غينيس العالمية للأرقام القياسية قلين بولارد، وذلك في قرية الهجن في حديقة الملك فيصل في الطائف.

يقف مجسم الهجن في قرية الهجن في مهرجان ولي العهد للهجن على قاعدة فولاذية ضد التآكل. يبلغ عرض المجسم 10 م، وارتفاعه 4.65م، وهو مزوّّد بــ 51.200 ألف مصدر إضاءة وبأشكال هندسية، جعلت منه معلمًا بارزًا ورمزًا حضاريًا يعزز تواجد اسم السعودية في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

Advertisements

يأتي هذا الإنجاز لمهرجان ولي العهد للهجن، ليضاف إلى الإنجاز الذي حققه المهرجان في نسخته الأولى بعدما دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية، واعتبر أكبر مهرجان لرياضة الهجن في العالم، بتسجيل أكبر عدد مطايا مشاركة في سباقات الهجن بعدد 11.186، تنافست في 787 شوطًا، حسب ما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس".

يواصل مهرجان ولي العهد للهجن الذي تقام منافسته حاليًا على أرض ميدان الهجن في محافظة الطائف تسجيله للأرقام القياسية، بالتزامن مع إقامة منافساته، التي تعد الأقوى والأضخم من نوعها في المنطقة، والتي خصص لها جوائز بلغت 53 مليون ريال، وسط مشاركة واسعة وغير مسبوقة من السعودية ودول الخليج والدول العربية.

كما يأتي مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية، في إطار العناية الخاصة التي يوليها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع لقطاع الهجن لتطويره وفق رؤية المملكة 2030 الطموحة التي تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق تطلعات ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة.

الجدير بالذكر أن مهرجان سباقات الهجن انطلق في منتصف الشهر الجاري 15 أغسطس، ويستمر حتى 14 سبتمبر 2019 في ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن، ضمن فعاليات موسم الطائف للعام الحالي.