الحريري: لبنان يعوّل على دور روسيا لتفادي التصعيد مع «إسرائيل»

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دبي - بواسطة محمد فارس بيروت: «الخليج»
ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الأعلى، للبحث في تداعيات الاعتداءين «الإسرائيليين» على الضاحية الجنوبية، ومنطقة قوسايا في البقاع، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن بلاده تعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر بعد الاعتداء «الإسرائيلي» الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية، في حين توجّه رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو إلى «زعماء» حزب الله «ولبنان وإيران»، بالقول: «انتبهوا لما تقولون وراقبوا أفعالكم». كما خاطب أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله بالقول: «على زعيم» حزب الله «أن يهدأ»، في حين يسود الهدوء الحذر الحدود الجنوبية، ويقوم الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» بدوريات مشتركة.
وجدد عون قوله إنّ ما حصل بمثابة «إعلان حرب، يتيح لنا اللجوء إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا»، وقال: نحن شعب يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهدّدنا أحد بأي طريقة، وإنّ الإعتداءين على الضاحية ومنطقة قوسايا يخالفان القرار 1701 وما يسري على لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على «إسرائيل»، فيما استدعى رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء امس الأول، ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، واكد لهم قيام «إسرائيل» بخرق واضح للسيادة اللبنانية وللقرار 1701، واستهدافها منطقة مدنية مأهولة، من دون أي اعتبار للقانون الدولي أو أرواح المدنيين، مطالباً هذه الدول بأن تُحمّل «إسرائيل» مسؤولية الاعتداء الفاضح على ضاحية بيروت، مع علمها المسبق بأنّ من شأن ذلك تهديد التوازن القائم منذ 13 عاماً.
كما أجرى الحريري اتصالاً هاتفياً، أمس، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أبلغه خلاله أن «الاعتداء «الإسرائيلي» الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير واعتداء على السيادة اللبنانية، وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية»، موضحاً أن «لبنان يعول على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة «لإسرائيل» بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية». وأكد الحريري أن «اعتداء «إسرائيل» على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجّه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه».
ومن جانبها، كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية، كانتا تستهدفان موقعا يخزن فيه «حزب الله» أجزاء أساسية من صواريخه الدقيقة.
إلى ذلك، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشيراً إلى أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله إنه «يعرف جيداً أن «إسرائيل» تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد على أعدائها». وأضاف «أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تحتضن المنظمة التي تسعى إلى تدميرنا، وأقول ل(قائد فيلق القدس) قاسم سليماني، كونوا حذرين في كلامكم، وأكثر حذراً في أفعالكم».
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شاهد: ثعابين الأمازون الناجية من جحيم الحرائق
رصد مراسل لرويترز بضعة ثعابين كانت هي المؤشر الوحيد على وجود حياة بعد أن قطع مسافة عشرة كيلومترات بجزء من غابات الأمازون في البرازيل التي اجتاحتها حرائق هائلة. وست ولايات بمنطقة الأمازون في البرازيل طلبت مساعدة الجيش مطلع الأسبوع لإخماد الحرائق القياسية التي تجتاح الغابات وأثارت موجة غضب دولية لدور غابات الأمازون الرئيسي في مكافحة الاحتباس الحراري. المزارع كلوديو نونيس قال لرويترز إن جاره فقد أسرته بالكامل خلال محاولة إخماد الحرائق "هناك جار لنا لديه 100 رأس ماشية ولم يتبق أي عشب، لقيت الأسرة بالكامل تقريبا حتفها خلال محاولة إخماد الحرائق، لم يأت أحد سوى مندوب إدارة البيئة الذي يحصل منا الغرامات". وكان مدافعون عن البيئة قالوا إن المزارعين الذين يخلون الأراضي من أجل الرعي مسؤولون عن انتشار الحرائق على نطاق واسع. والأمازون هي أكبر غابة مطيرة في العالم وتعتبر حمايتها ضرورية للتصدي لتغير المناخ بسبب كميات ثاني أكسيد الكربون الهائلة التي تستوعبها. للمزيد على يورونيوز: شاهد: العثور على 50 كيلوغراما من العسل و60 ألف نحلة في سقف منزل لسيدة أسترالية شاهد: شرطة هونغ كونغ تطلق الغاز المسيل للدموع لمواجهة قنابل المحتجين وزير التربية البرازيلي ينعت ماكرون بالأبله الإنتهازي الأحمق بلا شخصية على تويتر
Euronews (Ar)
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شاهد: الفيضانات والبرد يكتسحان بلدية في العاصمة الإسبانية مدريد
تسببت الأمطار الغزيرة والبرد في وقوع فيضانات اجتاحت منطقة بلدية ارغندا دل ري في العاصمة الإسبانية مدريد، ما أدى إلى عزل المنطقة عن العاصمة، بعد أن تعطل المترو المحلي عن العمل. وأظهرت صور فيديو المنطقة المتضررة، وأعلنت إدارة مترو الأنفاق الإسبانية غلق عديد محطات المترو بسبب رداءة الطقس. إلى ذلك أعلنت وكالة الرصد الجوي الحكومية أن مزيدا من الأمطار الغزيرة متوقعة قبل نهاية فصل الصيف. للمزيد على يورونيوز: ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات الأمطار الموسمية في الهند إلى147 قتيلا بعد ضغوط دولية .. البرازيل ترسل الجيش لمكافحة حرائق الأمازون
Euronews (Ar)
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علماء أمريكيون يبحثون الدور الخفي للشوكولاتة عندما تمتزج مع الماريخوانا
يحاول علماء الكيمياء في الولايات المتحدة فك لغز علمي يتعلق بالكعك المحشو بالقنب (أو الماريخوانا)، إذ يبدو أن الشوكولاتة قادرة على طمس نتائج التحاليل المحتملة، ومن شان ذلك أن يشكل خطرا على صحة المستهلكين الذين يبحثون عن المتعة والاستجمام، وليس الهلوسة. ما هو قدر الماريخوانا الموجود في قطعة شكولاتة ممزوجة بالقنب المقطر؟ يرى الكيميائي الأمريكي ديفيد واتسن أن العلامات المنصوص عليها تقول إن القدر يساوي 100 مليغرام بالنسبة لرباعي هيدرو كانابينول (تي. أيتش. سي). يمكن للشوكولاته أن تتغلب على فعالية التحاليل المخبرية لهكذا مادة وتتخلص منها، لذلك فإن العلامات ليست دائما دقيقة، واليوم يحاول العلماء معرفة السبب وراء ذلك. وفي الدول التي يرخص فيها باستهلاك الماريخوانا، يستعمل القنب في الكعك وحلوى النعنع والجيلاتين، بل والكعك المملح والجاف أيضا. الشوكولاتة قد تدخلك القسم الاستعجالي هذه المنتوجات التجارية تصنف وفق كمية تي. أيتش. سي، المادة الكيميائية التي تجعل الناس يعيشون درجة من السكر، يشعرون معها وكأنهم يحلقون عاليا، وهي تساعد المرضى الذين يتعاطون القنب (أو الماريخوانا) لأسباب طبية يحصلون على جرعتهم، وتسمح لآخرين أن يعدلوا من مزاجهم المضطرب، ولكن علماء الكيمياء يقولون إنه يبدو أن للشكولاتة تأثير في التحاليل التي يتم اجراؤها. ذلك أن قطعة من الشكولاتة التي تحتوي في صنف معين على 10 مليغرام من مادة تي. أيتش. سي، يمكن أن تتسبب في إرسال من يتناولها إلى قسم الحالات الاستعجالية لأحد المستشفيات، جراء دخوله في حالة من الهلوسة. آخر البحوث الخاصة بالشوكولاتة المقدمة في اجتماع خبراء الكيمياء الأمريكيين في سان ديغو، هي مثال على نمو الدور الكيميائي في صناعة الماريخوانا. وبالإضافة إلى غرابة اطوار الشوكولاتة فإن الكيميائيين يعملون على إطالة أمد صلوحية المنتوج، مقلدين نكهة الماريخوانا وجعل المنتوجات أكثر سلامة. القنب في مفترق الطرق تجارة الماريخوانا أو القنب اليوم هي في مفترق الطرق في سعيها إلى كسب شرعية التدوال، إذ مازالت الحكومة الأمريكية تعتبر استهلاك الماريخوانا غير قانوني، بينما تسمح أكثر من 30 ولاية أمريكية باستعمالها على الأقل لأغراض طبية، وحتى في تلك الولايات لا توجد أساليب مضبوطة لتحليل المنتوج حتى يضمن السلامة والجودة، ويقوم علماء الكيمياء العاملون لفائدة شركات الماريخوانا ومخابر التحاليل بتطوير تلك الضوابط، ومنهم من يحمي أفكاره قانونيا. تحتوي الماريخوانا على مئات العناصر الكيميائية بما فيها الكانابينويد مثل تي. أيتش.سي. وكذلك سي. بي.دي، وهي مكونات متداولة لم تثبت فوائدها الصحية، وبعضها يطرح تحديات عندما تستخدم في المعالجة، والشوكولاتة مثال جيد لذلك. يقول الامريكي داوسن العامل في أحد مخابر أوكلاند في كاليفورنيا، والذي يعكف على تحليل الماريخوانا، إن وجود الشوكولاتة في حقنة يمكن أن يكبح قدرتنا على التحليل بدقة، لتحديد مقدار مكون تي. إيتش.سي. في ذلك المنتوج، فبقدر ما تكون كمية الشوكولاتة في الحقنة أعلى، بقدر ما تقل دقة نتائج التحليل. دهنيات في مادة الشوكولاتة ويعتقد داوسن أن بعض مكونات تي. إيتش. سي. ملتصقة بدهنيات في مادة الشوكولاتة، تختفي ولا يمكن حصرها أثناء التحليل. وللقيام بهذا التحليل على مادة الشوكولاتة يطحن داوسن قطعة شوكولاتة مختلطة برباعي هيدرو كانابينول (تي. أيتش. سي.) لمعالجة مادة غذائية تجارية، فتراه يزن العينات ويضيف المحلول إلى المادة، قبل أن يقيس طاقة رباعي هيدرو كانابينول (تي. أيتش. سي.) الكامنة. ويجرب داوسن مسحوق الكوكا ثم يجفف الشوكولاتة والشوكولاتة البيضاء، في محاولة لمعرفة المكونات التي تخفي خلال التحليل رباعي هيدرو كانابينول (تي. أيتش. سي.). ويأمل داوسن أن تساعد دراسته في تحسين مقاييس التحليل وضمان منتوجات تحظى بأكبر درجة من السلامة، وهو يقول: "إن هذا العلم مهم لإرساء شرعية علمية ل صناعة القنب ، وهي صناعة في أيام نشأتها الأولى". للمزيد على يورونيوز: شاهد: الماريجوانا الطبية باتت متاحة في لويزيانا تسجيل أول حالة وفاة بسبب السجائر الإلكترونية في الولايات المتحدة
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فيديو: أهالي جنوب لبنان يعلنون التحدي ضد إسرائيل
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.