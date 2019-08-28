الحريري: لبنان يعوّل على دور روسيا لتفادي التصعيد مع «إسرائيل»

دبي - بواسطة محمد فارس بيروت: «الخليج»

ترأس الرئيس اللبناني ميشال عون، أمس، اجتماعاً طارئاً لمجلس الدفاع الأعلى، للبحث في تداعيات الاعتداءين «الإسرائيليين» على ‏الضاحية الجنوبية، ومنطقة قوسايا في البقاع، فيما أكد رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري، أن بلاده تعوّل على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر بعد الاعتداء «الإسرائيلي» الذي استهدف ضاحية بيروت الجنوبية، في حين توجّه رئيس الحكومة «الإسرائيلية» بنيامين نتنياهو إلى «زعماء» حزب الله «ولبنان وإيران»، بالقول: «انتبهوا لما تقولون وراقبوا أفعالكم». كما خاطب أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله بالقول: «على زعيم» حزب الله «أن يهدأ»، في حين يسود الهدوء الحذر الحدود الجنوبية، ويقوم الجيش اللبناني وقوات «اليونيفيل» بدوريات مشتركة.

وجدد عون قوله إنّ ما حصل بمثابة «إعلان حرب، يتيح لنا اللجوء ‏إلى حقنا بالدفاع عن سيادتنا واستقلالنا وسلامة أراضينا»، وقال: نحن شعب ‏يسعى إلى السلام وليس إلى الحرب، ولا نقبل أن يهدّدنا أحد بأي طريقة، وإنّ ‏الإعتداءين على الضاحية ومنطقة قوسايا يخالفان القرار 1701 وما يسري على ‏لبنان في مندرجاته يجب أن ينطبق على «إسرائيل»، فيما استدعى رئيس الحكومة سعد الحريري، مساء امس الأول، ممثلي الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس ‏الأمن الدولي، واكد لهم قيام «إسرائيل» بخرق واضح للسيادة اللبنانية وللقرار ‏‏1701، واستهدافها منطقة مدنية مأهولة، من دون أي اعتبار للقانون الدولي أو أرواح ‏المدنيين‎، مطالباً هذه الدول بأن تُحمّل «إسرائيل» مسؤولية الاعتداء الفاضح على ضاحية بيروت، مع علمها المسبق ‏بأنّ من شأن ذلك تهديد التوازن القائم منذ ‏‏13 عاماً‎.

كما أجرى الحريري اتصالاً هاتفياً، أمس، بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أبلغه خلاله أن «الاعتداء «الإسرائيلي» الذي استهدف منطقة ضاحية بيروت الجنوبية هو عمل خطير واعتداء على السيادة اللبنانية، وخرق للقرار 1701 الذي أرسى الهدوء والاستقرار طوال السنوات الماضية»، موضحاً أن «لبنان يعول على الدور الروسي في تفادي الانزلاق نحو مزيد من التصعيد والتوتر، وتوجيه رسائل واضحة «لإسرائيل» بوجوب التوقف عن خرق السيادة اللبنانية». وأكد الحريري أن «اعتداء «إسرائيل» على منطقة مأهولة بالسكان المدنيين وجّه ضربة لأسس حالة الاستقرار التي سادت الحدود منذ صدور القرار 1701، ويهدد بتصعيد خطير للأوضاع في المنطقة، لا يمكن التكهن بنتائجه».

ومن جانبها، كشفت صحيفة «التايمز» البريطانية، أن الطائرتين المسيرتين اللتين سقطتا في ضاحية بيروت الجنوبية، كانتا تستهدفان موقعا يخزن فيه «حزب الله» أجزاء أساسية من صواريخه الدقيقة.

إلى ذلك، قال نتنياهو في مؤتمر صحفي مشيراً إلى أمين عام «حزب الله» حسن نصرالله إنه «يعرف جيداً أن «إسرائيل» تعرف كيف تدافع عن نفسها وترد على أعدائها». وأضاف «أود أن أقول له وللدولة اللبنانية التي تحتضن المنظمة التي تسعى إلى تدميرنا، وأقول ل(قائد فيلق القدس) قاسم سليماني، كونوا حذرين في كلامكم، وأكثر حذراً في أفعالكم».

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