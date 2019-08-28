شكرا لقرائتكم خبر عن وظائف نجران السعودية تتابع قرار توطين نشاط مواد البناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تابعت لجنة توطين الوظائف بنجران فى المملكة العربية السعودية، قرار التوطين بنشاط مواد البناء بمدينة نجران للتأكد من تطبيق القرار، وحصر الوظائف المقصورالعمل فيها على السعوديين.

ووفقا لما نشر على وكالة الأنباء السعودية،أوضح مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أمين عام لجنة التوطين بالمنطقة عبدالله بن محمد الدوسرى أن اللجنة قامت بزيارة 36 منشأة، وحصرت 110 موظفاً سعودياً يعملون بالنشاط، فيما رصدت 71 وافداً من مختلف الجنسيات.

وأشار إلى أن اللجنة حصرت 19 فرص عمل بالنشاط جارٍ العمل على استكمال شغلها بالشباب السعودى، وضبطت عدد من المخالفات بحق ثلاث منشاءات غير ملتزمة بنسب التوطين جارى التعامل معها حسب الأنظمة واللوائح، داعياً أصحاب الأعمال في الأنشطة المستهدفة بالتوطين المسارعة بتوظيف السعوديين تفاديا لتطبيق الأنظمة بحق المتجاوزين.