المصالحة الروسى: عودة 1343 سوريا إلى بلدهم من لبنان والأردن خلال 24 ساعة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة فى سوريا أن 1343 لاجئا عادوا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى الأراضي السورية، من بينهم 417 لاجئا ( بينهم 125 امرأة و213 طفلا) عادوا من لبنان عن طريق معبرى "جديدة يابوس" و"تلكلخ"، و926 لاجئا (بينهم 278 امرأة و472 طفلا) عادوا من الأردن عبر معبر "نصيب".

وذكر المركز الروسي للمصالحة ـ في بيان اليوم الأربعاء ـ أن نازحين اثنين عادا أيضا خلال 24 ساعة الماضية إلى أماكن إقامتهما الدائمة داخل سوريا، وتم تقديم مساعدات طبية وإسعافات أولية لعشرين شخصا من سكان قرية الصالحية بريف دير الزور، من بينهم 8 أطفال. وأوضح البيان أن الوحدات الفرعية لسلاح المهندسيين السوري قامت خلال 24 ساعة الأخيرة بتطهير مساحة 2.0 هكتار من الألغام في مدينتي جاسم والحارة بريف درعا ومدينة دوما بريف دمشق، مشيرا إلى قيام خبراء المفرقعات باكتشاف وتدمير 35 عبوة قابلة للانفجار.

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