شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تطبيق قانون التوظيف الجديد في"دبى المالى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مركز دبي المالى العالمى، أن قانون التوظيف الجديد، القانون رقم 2 لعام 2019، الذى أصدره الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبى، في 30 مايو 2019، سيدخل حيز التنفيذ اليوم.

ووفقا لما نشر على موقع صحيفة البيان الإماراتية، يؤكد قانون التوظيف الجديد التزام المركز، بتطبيق أرقى المعايير والممارسات العالمية، خاصةً مع التركيز على موضوعات منها إجازة الأبوة والإجازة المرضية مدفوعة الأجر ومكافآت نهاية الخدمة.