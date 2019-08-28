الان تتابع 23 قتيلاً على الأقل في حريق بحانة في المكسيك والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل كوتثاكولكوس - الخليج 365
لقي ما لا يقل عن 23 شخصا حتفهم، اليوم الأربعاء، في حريق شب بحانة في مدينة كوتثاكولكوس الساحلية بجنوب المكسيك.
وأفاد تقرير لقناة (إن.بي.سي نيوز) نسبته إلى مكتب المدعي العام لولاية فيراكروث، بأن الحريق الذي نشب الليلة الماضية أودى بحياة ثماني نساء و15 رجلا على الأقل، بينما يعالج 13 آخرون في مستشفيات من إصابات خطيرة.
وقالت القناة إن مكتب المدعي العام ذكر أنه يحقق في سبب الحريق لتحديد ما إذا كان متعمدا.
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