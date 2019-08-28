"تركي آل الشيخ" يعلن بدء التنسيق لمعرض "أنا عربية"

أعلن رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، بدء التنسيق لمعرض “أنا عربية”، مع المدير التنفيذي لشركة التمكين الدكتورة وفاء الرشيد.

ونشر آل الشيخ تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” صورة تجمعه بالدكتورة وفاء الرشيد.

وأرفق الصورة بتعليق قائلا: “ابتدينا اليوم التنسيق لمعرض أنا عربية مع الدكتورة وفاء الرشيد- شركة التمكين، وندعوا لمشاركة المصممات من كافة العالم العربي، ورونا إبداعكم يا بنات العرب”.