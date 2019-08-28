هل_المدارس_بحاجه_عيادات_اسنان هاشتاق يتصدر توتير

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الأربعاء 28 أغسطس 2019

صورة أرشيفية

كتب الرياض - الخليج 365

تفاعل ناشطون سعوديون، مع هاشتاق #هل_المدارس_بحاجه_عيادات_اسنان.

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وبحسب متابعة "الخليج 365"، فإن المشاركين عبر تويتر كتب أحدهم "كل مدرسة محتاجة عيادة طبية مجهزة بااحهزه طبية لان المدرسه غالبا لاتقل عن ٢٠٠ الى ٣٠٠ شخص فحفاظاً على سلامتهم ومنها توظيف لناس اللي مو لاقيه وظيفه كتمريض وطب وغيره".

وشددوا على انه من المفترض أن تكون خدمة مجتمعية يقدمها اطباء الاسنان لو مرة بالاسبوع او مرة كل اسبوعين على الأقل..كما يتم التعاون مع المستشفيات الاهلية والمراكز والشركات على اتمام متطلبات العيادة بالمدارس".

وبينوا انه "في بعض الدول يفرض على عيادات الأسنان الخاصة معالجة أعداد معينة من المرضى بدون مقابل لتجديد رخص الممارسة ، لذا هم هناك يبحثون عن المرضى لعلاجهم مجاناً ويضعون الإعلانات لهذا الغرض".

وخالف الرأي ناشط آخر وقال "مشاكل العين و السمع أهم، كم من طفل لديه مشاكل بالعين و يمكن علاجها قبل عمر ال 8 سنوات مثل حالة كسل العين و لا يستطيع التعبير، والسمع كذلك، وجميعها تؤثر على التركيز و التواصل و التحصيل الدراسي".