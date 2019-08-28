بغداد - سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى في العراق أن "محكمة جنايات بابل أصدرت حكما بإعدام أحد عشر إرهابيا تابعين لتنظيم "داعش" عن جريمة تفجير جسر حيوي شمالي المحافظة راح ضحيته عددا من أفراد القوات الأمنية".
وبحسب البيان فإن "الهيئة الأولى في محكمة جنايات بابل نظرت قضية أحد عشر متهما اعترفوا بالانتماء لتنظيم داعش الإرهابي والعمل في ما يسمى ولاية الجنوب".
وتابع أن "الإرهابيين اعترفوا بشنهم هجوما أسموه غزوة الفاضلية على جسر استراتيجي تابع لناحية جرف النصر شمالي محافظة بابل عام 2014، وانتهت بتفجيره بالكامل ما أدى إلى استشهاد ثلاثة وجرح 19 من القوات الأمنية المرابطة قربه".
كانت هذه تفاصيل خبر الحكم بإعدام 11 شخصا من "داعش" على تفجيرهم جسرا شمال بابل عام 2014 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.