مساعدات إماراتية عاجلة بعد السيول في السودان

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أبوظبي: أعلنت الإمارات العربية المتحدة أنها ستبدأ العمل على "تقديم مساعدات إنسانية عاجلة" إلى السودان بعد السيول والأمطار هناك.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية إن المساعدات "تهدف للتخفيف من معاناة الشعب السوداني الشقيق بعد الفيضانات والسيول التي اجتاحت عددا من ولايات السودان، وخلفت أضرارا جسيمة".

ويشهد السودان منذ مطلع تموز/يوليو تساقط أمطار غزيرة أثرت على نحو مئتي الف شخص في 15 ولاية على الأقل بينها العاصمة الخرطوم.

وكانت ولاية النيل الأبيض في جنوب السودان الأكثر تضررا. وقضى 62 شخصا وجرح نحو مئة وفق ما نقلت وكالة الانباء السودانية الرسمية ( سونا ) عن وزارة الصحة.