رئيس وزراء السودان يتسلم ترشيحات الحكومة من قوى الحرية والتغيير

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء، استلام الأسماء المرشحة للمناصب الوزارية من قوى إعلان الحرية والتغيير، وفق بيان صحفي صادر عن مكتبه.
وجاء في البيان الصحفي: «استلمت عند الساعة الثالثة من عصر اليوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2019 قوائم ترشيحات الوزراء المقدمة من قوى إعلان الحرية والتغيير».
وأضاف البيان: «بلغت الترشيحات (49) مرشحا ومرشحة لعدد (14) وزارة، و(16) مرشحا ومرشحة لعدد (5) مجالس وزارية متخصصة».
وشكر «حمدوك» في نهاية بيانه قوى إعلان الحرية والتغيير على الجهد المبذول، قائلا إنه سيعكف على دراسة كل الترشيحات المقدمة وفق المعايير المتفق عليها بدقة وصرامة، مع مراعاة التمثيل العادل للنساء.
وعين مجلس السيادة السوداني حمدوك رئيسا للوزراء في 20 أغسطس الجاري، وفق ما يقتضيه مشروع الإعلان الدستوري.
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