طالبان: نقترب من "اتفاق نهائى" مع أمريكا لإنهاء الحرب الأفغانية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ذكرت حركة طالبان اليوم الأربعاء، إنها بصدد التوصل إلى "اتفاق نهائى" مع مسؤولين أمريكيين بشأن انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان مقابل تعهد بألا تصبح البلاد ملاذا للجماعات المتشددة. وتنعقد المفاوضات بشأن كيفية إنهاء الحرب المستمرة منذ 18 عاما فى العاصمة القطرية الدوحة، حيث بدأت الجولة التاسعة من المحادثات الأسبوع الماضي. وقال سهيل شاهين، وهو متحدث باسم المكتب السياسي لطالبان في الدوحة، "نأمل في أن تكون لدينا قريبا أنباء سارة لدولتنا الإسلامية التي تسعى للاستقلال".

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