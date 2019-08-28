شكرا لقرائتكم خبر عن "الدفاع الروسية": رصد 57 انتهاكا للهدنة فى سوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن الجانب الروسى فى لجنة الهدنة الروسية التركية فى سوريا رصد، خلال الـ24 ساعة الماضية، 24 انتهاكا لنظام وقف العمليات العسكرية، منها 11 فى حلب و1 فى وإدلب 10 فى اللاذقية و2 فى حماه.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الجانب التركى فى لجنة الهدنة رصد هو الآخر 33 انتهاكا، منها 30 في إدلب و2 فى اللاذقية و1 فى حماه.

وأضاف البيان أن مركز المصالحة الروسى بين الأطراف المتحاربة ورصد تحركات اللاجئين السوريين لم ينفذ أى عمليات إنسانية خلال 24 ساعة، مشيرا إلى أن مركز المصالحة الروسي نفذ إجمالا 2192 عملية إنسانية بوزن إجمالي من المساعدات الإنسانية 3559.25 طن.

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